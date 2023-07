Morte de Lisa Presley foi provocada por complicações de bariátrica

Segundo o TMZ, os médicos optaram em colocar Lisa Presley em coma induzido, com um marca-passo temporário e respirando com ajuda de aparelhos, devido à gravidade do quadro clínico.

A cantora morreu no dia 12 de janeiro de 2023 em decorrência de uma parada cardíaca. A artista foi encontrada desacordada por sua empregada em casa, na cidade de Calabasas, no estado americano da Califórnia, após sofrer uma parada cardíaca.

