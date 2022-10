Morre Susana Naspolini, jornalista da TV Globo, aos 49 anos

A jornalista foi contratada em 2002 para trabalhar temporariamente como repórter nas GloboNews, onde ficou até 2004. Depois, se tornou apresentadora do RJ Móvel, no RJ1, passou pelo Canal Futura, produção na TV Globo, e pela equipe de reportagem dos telejornais Bom Dia Rio e RJTV.

Um ano depois, descobriu o primeiro câncer e retornou para Santa Catarina. Ela retomou o curso de jornalismo e começou a carreira em emissoras de TV do estado. Do teatro, restou apenas a espontaneidade que levou para as reportagens.

Nascida em Criciúma, Santa Catarina, Susana trancou a faculdade de jornalismo em 1990 e se mudou para o Rio após conseguir uma vaga no Tablado, um dos cursos de teatro mais tradicionais do país.

"É com o coração doendo que venho contar para vocês que a mamãe não está mais com a gente. Ela lutou muito, nossa guerreira! Agradeço muito pelas orações, muito mesmo, muito obrigada, mas infelizmente não deu", escreveu Julia em um post se despedindo da mãe.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista Susana Naspolini, da TV Globo, morreu nesta terça-feira (25) aos 49 anos, de cânccer. Ela estava internada há mais de uma semana em um hospital em São Paulo e a morte foi confirmada nas redes sociais por Julia, 16, única filha da jornalista do casamento com o jornalista esportivo Maurício Torres –ele morreu em 2014.

