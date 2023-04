Morre Ryuichi Sakamoto, célebre compositor que levou o Oscar por 'O Último Imperador'

No ano passado, de acordo com o jornal The Japan Times, o músico disse ter um câncer avançado que tinha se espalhado por diversas regiões de seu corpo. Ele recebeu um diagnóstico de câncer na garganta em 2014 e de no cólon em 2021. A doença teria ainda se espalhado pelos seus pulmões e outras regiões do corpo nos últimos anos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu na última terça-feira (28) o lendário compositor de trilhas sonoras japonês Ryuichi Sakamoto, que, entre seus prêmios, levou o Oscar pela música do filme "O Último Imperador", de Bernardo Bertolucci. A informação foi confirmada nas redes sociais do compositor, morto aos 71 anos.

