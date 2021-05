Morre Ray Reyes, ex-integrante do grupo Menudo, aos 51 anos

Rogo que nos deem espaço para digerir toda esta situação e por favor orem pela nossa família, principalmente pela minha mãe que está delicada. Também vos peço que nunca esqueçam o vosso legado, hoje mais do que nunca precisamos de nos unir, de nunca deixar de expressar o amor e carinho que sentirem pelo seu próximo.. Isso é mais um ensinamento do universo!"

A assessoria do cantor também divulgou a informação em seu perfil no Instagram, sem fornecer mais detalhes sobre as circunstâncias da morte.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico Ray Reyes, ex-integrante do grupo Menudo, morreu nesta sexta-feira (30) aos 51 anos. O anúncio foi feito pelo seu irmão, Raül Reyes, em sua conta do Facebook.

