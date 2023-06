Morre Paulo Debetio, autor de 'Nuvem de Lágrimas' e 'Pelo Amor de Deus', aos 77

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta segunda-feira (19) o cantor e compositor Paulo Debetio, aos 77 anos. João Paulo Debetio, seu filho, disse ao jornal O Dia que o músico, que estava internado em Copacabana, no Rio de Janeiro, foi internado e entubado no último domingo, dia 18, por estar com falta de ar.

Debetio nasceu em Poção, em Pernambuco, em 1946, mas foi em Minas Gerais que se lançou como músico, como integrante da dupla Santos & Debetio. É autor, junto a Paulinho Rezende, de "Retalhos", gravada por Alcione para seu disco de 1976, e está também por trás de faixas como "Pelo Amor de Deus", interpretada por Emílio Santiago e "Nuvem de Lágrimas", que saiu na voz de Fafá de Belém.

O velório de Debetio vai acontecer nesta terça-feira (20), às 9h30, no Cemitério da Penitência, no bairro do Caju, na Zona Portuária do Rio de Janeiro. O corpo será cremado às 12h30.