Morre o jornalista Carlos Amorim, ex-diretor do Fantástico, aos 71 anos em SP

Ele deixa a mulher e quatro filhos. O corpo do jornalista será cremado na tarde deste sábado, em cerimônia reservada aos familiares, no Crematório Vila Alpina.

Na revista eletrônica, ele ficou de 1991 e 1992 e também foi diretor de jornalismo da emissora nos escritórios do Rio de Janeiro e na capital paulista. Lá, permaneceu por 19 anos. Em 1994, Amorim venceu o prêmio Jabuti pelo livro reportagem "Comando Vermelho - A História Secreta do Crime Organizado" (editora Record).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu na tarde deste sábado (21) Carlos Roberto Amorim da Silva, ex-diretor do Fantástico (Globo), aos 71 anos. A informação foi divulgada pela família, que não informou a causa da morte. Ele estava internado no hospital oncológico AC Camargo, no bairro da Liberdade, em São Paulo.

