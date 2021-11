Morre o arquiteto Ruy Ohtake, criador do Unique e do Renaissance, aos 83 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu na manhã deste sábado (27), aos 83 anos, o arquiteto paulistano Ruy Ohtake, que assinou obras como os hotéis Unique e Renaissance, além da sede do Instituto Tomie Ohtake, todos na capital paulista. Filho primogênito da artista nipo-brasileira Tomie Ohtake, ele tinha um câncer de medula.

A morte foi confirmada por seu irmão, Ricardo. "Para Ruy, arquitetura era uma obra construída. E ele deixou uma quantidade muito grande de obras como legado", diz.

A empresária Marcy Junqueira, casada com Ricardo, lembra a dedicação de Ruy pela profissão. "Depois que a família almoçava junto aos domingos, deixávamos ele no escritório. Eu acho que ele tinha um amor pela arquitetura e foi o exemplo mais incrível que eu vi na minha vida" afirma.

Ohtake assina mais de 300 projetos no país que vão desde casas a parques, passando por prédios comerciais cheios de cores e espelhos que se destacam no horizonte —caso do hotel Renaissance, do hotel Unique e do Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo.

É dele também o Parque Ecológico do Tietê, também na capital paulista, e o prédio da embaixada brasileira em Tóquio, no Japão.

Formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (Universidade de São Paulo) em 1960, ele desenvolveu sua obra a partir a escola paulista de Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha. E foi inspirado por Nyemeyer e Aleijadinho que Ohtake começou a usar de forma mais ousada curvas e cores ---algo que a arquitetura paulista até então não usava muito.

Em 2019, em depoimento à Folha, Ruy desabafou ao dizer que achava que a população gostava muito dos seus trabalhos, mas os arquitetos, não.

"No começo, eu ficava preocupado porque a inteligência da arquitetura levantava polêmica. Há um establishment aqui, e eu dei um passo à frente. Todo rompimento no que está instalado gera polêmica com quem está na vanguarda, mas a arte e a arquitetura avançam em saltos", afirmou o paulista.

"Hoje, acho que estou no caminho de contribuir com a arquitetura contemporânea brasileira. Em todas as minhas obras, me preocupo com a liberdade criativa, a surpresa e a inovação. Acho que meu desafio é dar continuidade à arquitetura do país, e não ficar estancado como ficamos em São Paulo."

Considerado um dos principais arquitetos contemporâneos do país, ele recebeu vários prêmios durante sua carreira. Em 1971, ele ganhou o Prêmio Carlos Millan, do IAB (Instituto de Arquitetos do Brasil), pelo conjunto da obra.

Em 2006, a IAB também concedeu o prêmio Comenda Colar de Ouro pela sua contrubuição ao desenvolvimento da arquitetura no Brasil. Ohtake ainda presidiu o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico, entre 1979 e 1982, e foi eleito integrante da Academia Paulista de Letras em 2019.

O velório será realizado neste sábado, em cerimônia aberta apenas para a família, e ele será cremado no Horto da Paz, também na capital paulista.