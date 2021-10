Morre Letieres Leite, músico que acompanhou Ivete Sangalo, aos 61 anos

Mais recentemente, colaborou também com Maria Bethânia. A parceria começou no show "Claros Breus", que passou pela capital paulistana em 2019 e no qual Leite assinou a direção musical, e culminou em alguns arranjos do disco "Noturno", lançado em julho deste ano.

A informação foi confirmada por Mauro Rodrigues, produtor-executivo do Instituto Rumpilezz, que abrigava a orquestra conduzida pelo maestro desde 2006. Chamada de Orkestra Rumpilezz, ela dava roupagem nova à música ancestral baiana, mesclando os ritmos sacros do candomblé, a percussão de grandes grupos como o Olodum e o jazz.

