Morre José Teixeira Coelho Netto, que foi diretor do Masp em fase crítica, aos 78

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - José Teixeira Coelho Netto, que liderou o Masp em fase crítica do museu e foi aguerrido pensador da arte, morreu aos 78 anos, em São Paulo, nesta sexta-feira (3).

A causa foi uma série de complicações de uma mielodisplasia, doença semelhante à leucemia. Teixeira Coelho recebeu o diagnóstico em outubro do ano passado. Ele passou por sessões de quimioterapia e recebeu um transplante de medula, doado por sua filha, Bruna, em fevereiro.

O acadêmico recuperava-se bem mas, no fim de abril, sua saúde voltou a piorar e ele foi internado novamente no hospital. A alta estava programada para esta sexta-feira, mas seu quadro de saúde piorou e ele morreu durante a madrugada. Ele deixa a filha e um neto de dois anos.

Teixeira Coelho nasceu em 31 de janeiro de 1944, em São Paulo. Com longa trajetória acadêmica, foi professor titular e emérito da ECA-USP e especialista em políticas culturais.

Entre 2006 e 2014, esteve à frente da direção artística do Masp, época em que o museu era presidido pelo arquiteto Júlio Neves e atravessava uma das maiores crises financeiras de sua história. No cargo, Teixeira Coelho criou uma abertura para a arte contemporânea e fez uma releitura do acervo clássico da instituição. Também foi diretor do MAC, o Museu de Arte Contemporânea da USP, entre 1998 e 2002.

No âmbito de política cultural, Teixeira Coelho contribuiu para a construção do Observatório Itaú Cultural e coordenou cursos de gestão cultural na instituição, além de produzir livros e fazer a curadoria de exposições no local.

Em nota, o presidente da instituição, Alfredo Setubal, lamentou a morte do acadêmico. "Além de excepcional e dedicado curador, era um profundo estudioso e pensador a respeito da arte e da cultura brasileira. Era um curador singular e estudioso, que fazia relações e procurava estabelecer novas fronteiras entre a arte, artistas e os nossos tempos. O Brasil perde muito com a sua partida", escreveu.