Morre John Romita Sr., desenhista da Marvel e cocriador do Wolverine

O desenhista se casou em 1952 com Virginia Bruno, com quem teve dois filhos, John Romita Jr. e Victor, que também veio a se tornar artista de quadrinhos.

Nos anos 1960, após Steve Ditko deixar o posto de desenhista do Homem-Aranha, Stan Lee convidou Romita Sr. para assumir o cargo. O traço do artista veio a ser crucial para a identidade visual do super-herói.

O nova-iorquino começou a trabalhar para a Marvel nos anos 1940, quando a "Casa das Ideias" ainda se chamava Atlas, desenhando quadrinhos de terror, romance e guerra. Na década seguinte, ele trabalhou em gibis do Capitão América e também colaborou com a DC.

A morte foi divulgada pelo filho do artista, John Romita Jr., ele também desenhista de histórias em quadrinhos, no Twitter.

