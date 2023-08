Morre João Carlos Cauduro, conhecido pela identidade visual do Metrô e da Paulista

A dupla ficou conhecida por trabalhos na cidade de São Paulo. Juntos, idealizaram projetos como o mobiliário urbano da avenida Paulista, além da identidade visual do metrô e do zoológico de São Paulo.

Ao lado de seu sócio Ludovico Martino, morto em 2011, foi responsável por projetos icônicos, tanto no mundo corporativo quanto no setor público.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta quarta feita, dia 23, o arquiteto João Carlos Cauduro, expoente do design gráfico moderno no Brasil.

