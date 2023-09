Morre Jimmy Buffett, cantor de 'Margaritaville' e ícone do folk-country, aos 76 anos

Começou na música se aventurando pelo folk-country, que inspirou seu primeiro disco, "Down To Earth", lançado em 1970. Quatro anos depois, passou a fazer turnês acústicas pelos Estados Unidos.

Buffett nasceu em 25 de dezembro de 1946 no estado do Mississippi e foi criado em uma cidade portuária do Alabama.

