Morre Jabá, primeiro baixista da banda Ratos de Porão, aos 60 anos

Entre os trabalhos consagrados da banda, Jabá trabalhos nos discos "Crucificados Pelo Sistema", de 1984, e "Cada Dia Mais Sujo e Agressivo". No período que tocou com a banda, foram cinco álbuns de estúdio e um ao vivo, o "RDP Vivo" de 1992.

O músico saiu do grupo após 11 anos para cuidar de outros projetos -incluindo o Periferia S/A, onde trabalhou de novo com Jão.

Jabá serviu como baixista do Ratos de Porão desde a sua fundação, em 1981 -antes da entrada de João Gordo-, e ficou no grupo até 1992. A banda é considerada uma das mais importantes na história do metal brasileiro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jarbas Alves, o primeiro baixista da banda Ratos de Porão, morreu nesta terça-feira (26) aos 60 anos. A informação foi confirmada pelo guitarrista do grupo, Jão, em seu perfil no Instagram. A causa da morte não foi divulgada, mas Jabá -como era conhecido- cuidava há alguns meses de um quadro nos rins.

