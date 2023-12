Morre Ellen Holly, que abriu portas para atrizes negras na TV americana, aos 92 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Ellen Holly morreu aos 92 anos na quarta-feira (6) em um hospital de Nova York, nos Estados Unidos. A atriz se notabilizou no fim dos anos 1960 por ter dado vida à personagem Carla na novela "One Life to Live".

Com isso, ela se tornou a primeira atriz negra a ter um papel de destaque na programação diurna da televisão americana.

Nascida em Manhattan em 1931, ela era filha de um engenheiro químico e de uma escritora. Depois de se formar, estreou na Broadway em 1956 com a peça "Too Late the Phalarope".

Holly, porém, frequentemente se queixava de não ter mais oportunidades por ser uma mulher negra de pele clara. Ela dizia que costumava ser chamada para interpretar personagens brancas, algo que ela não estava disposta a fazer.

"Temos tanto orgulho de sermos atrizes negras que não queremos passar por brancas: insistimos: 'Somos atrizes negras, usem-nos como somos'", disse ela em uma entrevista de 2012.

"A única coisa que não faremos na vida real - passar por brancas - é a única coisa que nos deixam interpretar na câmera."

Em 1968, Holly publicou um artigo no The New York Times sobre a dificuldade de encontrar papéis enquanto mulher negra de pele clara. Após ler o texto, a produtora de televisão Agnes Nixon decidiu dar um papel na novela "One Life to Live" para Holly.

Na atração, a personagem fingiu ser branca antes de revelar que era negra. Além disso, ela viveu um triângulo amoroso com um médico branco e outro negro.