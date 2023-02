Morre Carlos Saura, cineasta espanhol de 'Cria Corvos' e 'Tango', aos 91 anos

Ao todo, o diretor dirigiu mais de 40 longas-metragens ao longo de uma carreira de 60 anos. Ao ser informado que receberia o Goya de Honra 2023 —"por sua extensa e muito pessoal contribuição criativa para a história do cinema espanhol desde o fim dos anos 1950 até hoje", nas palavras do presidente da Academia—, o cineasta demostrou gratidão pelo ofício.

Em "A Caça", de 1966, veteranos da Guerra Civil Espanhola revisitam os campos onde combateram enquanto saem para caçar coelhos junto a um jovem. A violência do passado retorna ao presente, para o temor dos coelhos e do jovem. Saura também amava os musicais e dirigiu filmes como "Bodas de Sangue" (1981) "El Rey de Todo el Mundo" (2021), passeando por diferentes ritmos latinos.

"Saura, um dos cineastas fundamentais da história do cinema espanhol, morreu hoje em sua casa aos 91 anos, rodeado de seus entes queridos", publicou a Academia de Cinema da Espanha no Twitter.

Saura morreu por problemas respiratórios. Ano passado, o artista teve um AVC e, em outro momento, caiu enquanto passeava com seus cachorros, duas situações que colaboraram para a piora do seu estado de saúde.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.