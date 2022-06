Morre Brett Tuggle, tecladista do Fleetwood Mac, aos 70 anos

O músico esteve presente em todas as turnês do Fleetwood Mac realizadas entre 1997 e 2017, além de participar de gravações lideradas por Stevie Nicks e Lindsey Buckingham.

O filho do artista, Matt Tuggle, comentou sobre a morte do pai em contato com a revista Rolling Stone. "Sua família estava com ele durante todo o tempo de sua doença. Era adorável. Ele me deu a música", afirmou. Brett também é pai de Michelle.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.