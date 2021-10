Morre ator Caike Luna após luta contra câncer; famosos lamentam

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) -Morreu na manhã deste domingo (3), o ator paranaense Caike Luna, conhecido pelo personagem Cleiton, do humorístico Zorra Total. A informação foi confirmada pela atriz e humorista Katiuscia Canoro, que atuou com o artista na atração global, quando interpretava Lady Kate.

"É com a maior tristeza do mundo que venho comunicar a partida do meu irmão", escreveu a artista no Instagram, marcando o humorista e usando uma imagem em que aparece ao lado dele.

O Multishow, canal no qual Luna trabalhava atualmente, lamentou a morte do artista com um comunicado em suas redes sociais. "O domingo amanhece triste com a partida do nosso querido e talentoso Caike Luna, que, por tantas vezes, fez o país inteiro sorrir. A família Multishow deseja força aos amigos e familiares do ator. Nossos sentimentos".

Cacau Protásio, Fabiana Karla, Marcos Veras, Júlia Rabello e Ingrid Guimarães estão entre as celebridades que manifestaram tristeza pela perda na publicação de Canoro e também nas próprias redes sociais. "Querida, espero que fique bem. Ele também. E a família dele. Que ano difícil", escreveu Tatá Werneck.

Em meados de abril, Luna informou aos fãs por meio do Instagram que começaria o tratamento contra um Linfoma não Hodgkin. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), esse tipo de câncer tem origem nas células do sistema linfático e se espalha de maneira não ordenada pelo organismo.

"Daqui a pouco colocarei um cateter para iniciar um tratamento contra um Linfoma não Hodgkin que me habitava enquanto eu iludia. Vida real. Qualquer recado, me mandem por Jesus, o Cristo... estarei sedado... mas Ele, comigo e com quem crê, não dorme nunca", dizia trecho da mensagem postada pelo ator na ocasião.

Luna começou a carreira em Curitiba, onde se formou na Faculdade de Artes do Paraná. Segundo o G1, após participar de comerciais e peças teatrais na capital paranaense, mudou-se para o Rio de Janeiro, em 2007, passando a atuar televisão.

Além de Claiton, o ator também trabalhou na novela Rock Story (Globo), vivendo um apresentador de fofocas . Atualmente, o artista fazia parte do elenco de humorísticos do Multishow, como Xilindró, Baby Rose e Treme Treme.