Morre aos 91 anos o artista colombiano Fernando Botero

O Boterismo envolve o retrato de figuras mais rechonchudas e com grande volume corporal, por vezes exagerado, algo que navega entre a crítica e o humor. Críticas à ganância humana são fortes em sua obra, e por diversas vezes, o artista já respondeu que não pintava pessoas gordas. Para ele, o exagero no tamanho não tem a intenção de transmitir a realidade, é uma escolha de estilo.

Pintor e escultor nascido em Medellín, na Colômbia, em 1932, Botero foi o segundo de três filhos do vendedor Davi Botero e da costureira Flora Angulo. Perdeu o pai aos quatro anos, e teve no tio uma espécie de figura paterna.

