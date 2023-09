Morgan Freeman vem ao Brasil em novembro e participa de festival em Salvador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morgan Freeman virá ao Brasil. O ator, de 86 anos, vencedor do Oscar em 2004 por 'Menina de Ouro', vai participar do Liberatum, um festival dedicado a grandes personalidades negras, que acontece em Salvador, na Bahia, entre os dias 3 e 5 de novembro.

Freeman será convidado de honra do país e embaixador cultural do evento. O festival Liberatum tem como objetivo apresentar ao público programas de artistas importantes, que lutem contra as injustiças sociais.

Por isso, Liberatum terá uma programação especial para celebrar a obra de Freeman. Uma restrospectiva de seus filmes será exibida no Centro Histórico de Salvador. Além disso, músicos da banda do clube de blues do ator vão se apresentar ao lado de artistas baianos, como Lazzo Matumbi.