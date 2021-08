'Moramos juntos há muitos anos', afirmam Andressa e Nasser do BBB 13, que oficializaram o matrimônio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os ex-BBBs Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues compartilharam com seus seguidores, nesta quinta-feira (19), registros da sua cerimônia de casamento. Eles se conheceram no BBB13, e estavam juntos desde então.

Ganacin e Rodrigues estavam noivos desde 2019, mas precisaram adiar o casamento devido à pandemia de Covid-19. Nesta quinta, eles realizaram uma cerimônia intimista e através dos Stories mostraram vídeos em que se emocionavam.

"Já choramos bastante. Estamos muito felizes e se sintam participantes desse dia também. Não sei explicar o sentimento que se passa agora. Já moramos juntos há muitos anos. A celebração do amor é algo tão lindo. E esperamos tanto", disse Nasser.

"Vamos casar outras vezes também. O coração está transbordando! Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida", completou Ganacin. Rodrigues também compartilhou uma foto no Instagram e escreveu: "Meu amor, minha vida e agora... minha esposa! Finalmente casados, viva Nadessa".

Recentemente, em entrevista no programa Encontro com Fátima Bernardes (Globo), Nasser revelou que pretende ter três filhos. "Desde o primeiro dia que a gente saiu do Big Brother as pessoas perguntam: Vocês vão ter filhos? Sim, três."

Outros casais também levaram o romance do reality para fora da casa mais vigiada do Brasil. É o caso de Paula Amorim e Breno Simões que se conheceram no BBB 18. A princípio o arquiteto ficou com Ana Clara, mas depois não resistiu ao charme da morena. Para quem duvidava do romance na casa, eles saíram namorando do programa e não se desgrudaram mais. O casal tem muitos fãs nas redes sociais.

Aline Cotschalg e Fernando Medeiros engataram um romance relâmpago na 15ª edição do programa e se casaram em outubro do mesmo ano. Eles tiveram um filho juntos, Lucca. No final de 2017, os ex-BBBs anunciaram a separação, mas reataram em abril de 2018, para alegria do público e do herdeiro.