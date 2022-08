Moradores protestam contra gravação de 'Velozes e Furiosos' em Los Angeles

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Moradores do bairro Angelino Heights, em Los Angeles, planejam protestar contra a gravação da próxima sequência de 'Velozes e Furiosos' na região, na próxima sexta-feira (26), segundo a Variety. A FilmLA, produtora do filme, disse que a licença de filmagem ainda não foi finalizada.

Os membros da comunidade se cansaram da atenção, mudança na rotina quando a franquia faz gravações no local, além dos acidentes provocados por corredores de rua inspirados na franquia que visitam o bairro. No filme, o personagem Dominic Toretto (Vin Diesel) mora na região e é dono do Bob's Market.

Segundo a Variety, os membros da comunidade disseram que receberam o aviso da FilmLA que farão filmagens na região na próxima sexta, que incluirá atividade simulada de serviços de emergência, fotografia aérea, molhar a rua e fumaça.

"Se esta filmagem for permitida em Angelino Heights, ou qualquer parte dela da F10 Productions (Universal). Faremos um grande protesto e convidaremos muitos repórteres para nos filmar protestando contra esta filmagem o dia todo e noite", diz um e-mail de um morador obtido pela Variety.

Vários moradores de Angelino Heights disseram à Variety que experimentaram interações negativas com corredores de rua inspirados nos filmes que visitam o bairro e criam barulho perturbador, mesmo depois que as autoridades de Los Angeles colocaram alguns postes de amarração na área. Segundo eles, ao menos 178 pessoas foram mortas por corredores de rua em Los Angeles.

Uma moradora, Hellen Kim, disse à Variety que ela testemunhou vários acidentes entre carros como resultado. "Alguém vai ser morto. Cedo ou tarde", disse ela à Variety. O marido de Kim, Robert Howard, acrescentou que sua mãe de 90 anos "fica assustada à noite" devido ao barulho dos corredores de rua na área.

O morador de Angelino Heights que está organizando o protesto se recusou a falar com a Variety sobre seus esforços, mas o protesto é patrocinado pelas organizações de defesa Street Racing Kills e Streets Are for Everyone.

Os sites das duas organizações afirmam que foram fundados em 2014, depois que os fundadores de cada grupo foram pessoalmente afetados por hábitos de direção perigosos, como corridas de rua.