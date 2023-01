Monark diz que sente simpatia por golpistas que invadiram Brasília

Em Brasília, em reação às bombas, manifestantes soltaram fogos de artifício. No confronto, atiraram grades de ferro e outros objetos contra os policiais, que tiveram carros quebrados. Uma viatura teve os pneus esvaziados e foi jogada parcialmente para dentro do espelho d'água em frente ao Congresso.

Policiais militares do Distrito Federal foram vistos à distância do local sem reagirem diretamente, apenas tirando fotos dos acontecimentos com seus celulares.

A ação de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) ocorreu uma semana após a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), antecedida por atos antidemocráticos insuflados pela retórica golpista do ex-presidente no período eleitoral.

Na tarde de domingo (8), manifestantes golpistas entraram na Esplanada dos Ministérios, invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso e o STF (Supremo Tribunal Federal), espalharam atos de vandalismo em Brasília e entraram em confronto com a Polícia Militar.

Foi dessa forma que o podcaster e youtuber Monark, ex-Flow, revelou apoiar as manifestações golpistas em Brasília. Pelo Twitter, deu mais uma declaração polêmica e acabou massacrado na rede social. "Você está sendo conivente com terroristas", opinou a escritora Márcia Tiburi. "Você está doidinho para a PF bater na sua porta, né?", postou o perfil de Pedro de Carvalho.

