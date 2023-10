Modelo Ricardo Merini é encontrado morto na região central de São Paulo

Além da carreira de modelo, Merini também teve breves trabalhos como ator. Em 2015, participou de produções como "Noite da Taverna" e "Asco", e em 2012 fez parte do elenco da peça "Terror e Miséria no Terceiro Reich".

Merini havia sido visto pela última vez no bairro da Bela Vista, também na região central, há cerca de uma semana. A investigação é de responsabilidade da 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

