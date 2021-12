Modelo é desconvidada de casamento por ficar 'muito bem' em vestido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - E se uma noiva impedisse uma das melhores amigas de comparecer a seu casamento acreditando que ela poderia ofuscá-la por ter ficado bonita no vestido que usaria na festa? Inusitado, mas foi isso o que aconteceu com a jovem Alena Yildi, 21. "Minha amiga íntima me desconvidou do casamento dela porque achou que eu ficaria muito bem com o vestido que ela escolheu para mim", contou a modelo alemã em um vídeo postado no TikTok no qual aparece usando o vestido modelo tomara que caia azul, com fundo nude coberto por lantejoulas, que gerou a discórdia. Muitos internautas perguntaram por qual razão a noiva não escolheu outro vestido para a amiga, já que se sentiu tão insegura, mas não obtiveram resposta. Com mais de seis milhões de visualizações e cerca de 1,6 milhão de curtidas, não foi só o fato de o vestido ter ficado perfeito para Yildi que vem chamando a atenção, mas também a semelhança dela com a cantora Ariana Grande, 28. No começo de novembro outra noiva se destacou, mas desta vez por uma boa causa. A professora e estudante de direito Mayara Rocha, 29, decidiu doar o vestido com o qual se casou em 2017. A sul-matogrossense teve a iniciativa pensando em ajudar uma noiva que estivesse pensando em comprar um vestido para oficializar a relação, mas sem dinheiro para isso. "Guardei meu vestido por esses quatro anos, mas sempre com a intenção de fazer a doação. Acabei deixando guardado, mas estava arrumando meu guarda-roupa e senti que era o momento", explicou Rocha ao F5. Rocha revelou na ocasião que duas mulheres a procuraram contando que também doariam os vestidos com os quais casaram após verem a atitude dela. "Fiquei muito feliz", concluiu.

