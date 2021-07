Mister Anápolis 2020 morre em Goiás após acidente de trânsito

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Raphael Almeida Corrêa, mister Anápolis 2020 e engenheiro civil, morreu aos 27 anos em um acidente de trânsito, em Silvânia, no estado de Goiás, na manhã deste domingo (4). A informação foi confirmada nas redes sociais oficiais do concurso.

"É com muita tristeza que a família Miss e Mister Goiás vem comunicar a todos que o nosso mister Anápolis 2020, Raphael Almeida, veio a falecer na manhã deste domingo. Não temos muitos detalhes sobre o acidente em que ele envolveu, porém, deixamos aqui todos os pêsames para a família e amigos desse grande, humilde e amor de pessoa que era o Raphael", diz o texto divulgado nos Stories.

"Compreender os propósitos de Deus muitas vezes pode ser uma tarefa difícil, principalmente quando a tristeza bete em nossa porta porque acabamos de perder uma pessoa querida", completou a publicação. Almeida atuava como engenheiro civil e também era modelo.

Na última publicação feita no Instagram do mister Anápolis 2020, amigos e internautas lamentam a morte do modelo. "Irmão, fala que é mentira cara. Estávamos conversando agorinha mano, cadê tu velho", escreveu um. "Que Jesus esteja com toda família, confortando o coração de cada um", disse um segundo.

Ainda na publicação, a página oficial do concurso Miss e Mister Goiás disse que irá prestar homenagem ao modelo. "Realmente estamos em choque com está triste notícia que recebemos neste domingo. A organização do Miss e Mister Goiás vai prestar homenagem a este rapaz tão educado e que adorava uma aventura", escreveu.