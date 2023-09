Miss e Mister São Paulo CNB 2023: Grupo de 30 jovens disputa concurso em Campinas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na noite desta sexta (8), acontece em Campinas, a 99 km da capital paulista, a final das edições 2023 do Miss São Paulo CNB e Mister São Paulo. Um grupo formado por 16 misses e 14 misters são candidatos aos títulos, que garantem vagas para disputar seus respectivos nacionais.

Na ocasião, se despedem do posto a modelo e cirurgiã dentista Letícia Oliveira, 25, e o nadador olímpico Henrique Martins, 31, titulares do ano passado. Martins, inclusive, venceu no início do ano a disputa do Mister Brasil CNB e na sequência ficou em segundo lugar no pódio do mundial Mister Supranational, em julho.

"Estou muito satisfeito com a minha trajetória e me sentindo um pouco nostálgico nesse momento. O concurso foi muito importante para mim, me trazendo crescimentos de inúmeras formas, além de me abrir diversas portas. Tenho certeza de que será emocionante", disse o atleta à coluna.

Com o slogan de "Diamond Selection", a disputa começou na quarta (6) com a promessa de entregar bastante glamour e brilho aos fãs. Segundo a organização, o conceito da proposta é o de "encontrar diamantes que possam ser lapidados durante as suas carreiras para que sejam bem-sucedidos".

"Montamos uma infraestrutura muito bacana de evento, feita com muito cuidado e atenção aos detalhes, para entregar o máximo que podemos aos fãs e aos candidatos", explica André Cruz, coordenador do estadual.

O confinamento começou na quarta (6), no hotel no Vitória, próximo à região central da cidade, onde os jovens representantes de municípios paulistas passam por uma série de etapas preliminares, valendo pontos classificatórios. Entre elas estão os tradicionais desfiles em trajes de banho e gala, uma entrevista preliminar com júri técnico, além da apresentação de um projeto social de impacto.

Com apoio da Prefeitura de Campinas, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, neste ano o evento tem o objetivo de "promover ações sociais positivas para a comunidade". "O importante é que os candidatos, além de possuírem uma beleza plástica, também sejam referências de uma juventude ativa, e que seus gestos incentivem atividades esportivas, culturais e sociais", reforça André.

Das disputas, saem os jovens que vão defender o estado de São Paulo nas próximas edições do Miss Brasil CNB, Miss Grand Brasil, Miss Supranational Brasil, além do Mister Brasil CNB.