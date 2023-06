MIS celebra Tina Turner com show de Leilah Moreno

No show, Leilah Moreno cantará também músicas de artistas que tinham Tina como referência, como Beyoncé e Michael Jackson. Os ingressos custam R$ 30 e estão disponíveis no site do MIS.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Museu da Imagem e do Som (MIS) preparou uma programação especial para marcar a reta final da exposição "Tina Turner: Uma Viagem para o Futuro", prevista para encerrar em 9 de julho. No próximo sábado (30), Leilah Moreno interpreta os maiores sucessos da cantora americana, morta em maio, em uma única apresentação.

