Ministério Público vai investigar conduta de produtora em shows de Taylor Swift

"Na segunda música ela simplesmente desmaiou. Aí tiramos ela com ajuda dos seguranças e corremos pro postinho de apoio no estádio, e lá eles atenderam ela, e encaminharam pra ambulância", lembra Daniele.

A informação foi confirmada por Daniele Melin, amiga de Ana Clara que estava com ela no show, em relato para a TV Globo.

Ana Benevides começou a passar mal após ouvir "Cruel Summer", a segunda música do setlist da The Eras Tour, turnê que a cantora americana trouxe para o Brasil. Após duas paradas cardíacas, ela morreu.

Segundo o corpo de bombeiros do Rio de Janeiro, mais de mil pessoas passaram mal na apresentação de Taylor Swift por conta do calor na cidade. A sensação térmica no estádio Nilton Santos, local do espetáculo, chegou a 60 graus.

"Dada a reincidente postura de descaso e negligência da empresa Tickets For Fun, produtora da turnê da Taylor Swift no Brasil, nosso mandato está acionando o Ministério Público pela responsabilização e medidas cabíveis na garantia da segurança e dos direitos dos fãs nos shows", disse Sâmia.

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O MPF (Ministério Público Federal) vai investigar a conduta da produtora T4F (Tickets For Fun) na organização dos shows da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro. O órgão tentará saber se a T4F não agiu para impedir a morte de Ana Benevides, de 23 anos, na apresentação da última sexta (17).

