Ministério Público é acionado contra Prefeitura de SP após roubo de óculos de Itamar Assumpção

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vereador de São Paulo Toninho Vespoli (PSOL) protocolou uma representação no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pedindo investigação de possíveis negligências por parte da prefeitura da capital na segurança de uma exposição sobre Itamar Assumpção no CCSP (Centro Cultural São Paulo).

Um par de óculos escuros do músico, que estava exposto na mostra "Afro Brasileiro Puro" no local, foi roubado na madrugada do último dia 26. O local não tem câmeras de segurança.

O acessório, que era uma marca do estilo de um dos maiores nomes da vanguarda paulista e precursor do afrofuturismo no Brasil, fazia parte do acervo do MU.ITA, museu dedicado à memória do artista. A exposição, que ficaria em cartaz até o dia 4 de setembro no CCSP, foi suspensa.

É inadmissível que uma peça tão expressiva tenha sido furtada durante uma exposição, onde o poder público deveria ter tomado as medidas de segurança para zelar pela integridade dos componentes em exposição", afirma o parlamentar no ofício.

Procurada, a Prefeitura de São Paulo diz que não foi notificada pelo Ministério Público e que o caso está sendo investigado. "Já existe apuração interna instaurada pela Secretaria Municipal de Cultura e uma investigação policial para apurar todas as circunstâncias do ocorrido", afirma em nota.

Os óculos roubados estavam expostos em uma mesa e protegidos por um tampo de vidro. A instituição registrou Boletim de Ocorrência e abriu uma sindicância interna.

Segundo o diretor do CCSP, Rodolfo Beltrão, o segurança do centro cultural notificou o sumiço da peça por volta das 7h —o delito, portanto, teria ocorrido durante a madrugada, fora do horário de visitação.

Segundo o MUI.TA, os óculos eram uma peça da década de 1980, "única, preservada e cuidada pela família [do músico] após seu falecimento e tem para o acervo do MU.ITA, e de toda a sociedade, um valor inestimável".

Qualquer pessoa que tiver informações sobre a peça pode entrar em contato com a Central de Informações do Centro Cultural São Paulo, por meio do e-mail [email protected] ou telefone (11) 3397-4002.