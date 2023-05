Ministério da Cultura investe R$ 30 mi para modernizar anexo da Biblioteca Nacional

"Nos últimos anos, vivemos infelizes momentos e um obscurantismo cultural, onde as políticas dessa fundação foram negligenciadas, onde o papel do livro e da memória foram distorcidos e diminuídos", disse a ministra Margareth Menezes.

Antes do intelectual, a presidência da Biblioteca Nacional ficou a cargo de Luiz Ramiro Júnior, que homenageou o então deputado federal Daniel Silveira com a Medalha da Ordem do Mérito do Livro. Silveira ficou conhecido por quebrar uma placa em homenagem à vereadora Marielle Franco, morta em 2018.

O objetivo é que o anexo, localizado no centro do Rio, abrigue parte da coleção de livros da biblioteca, que tem um acervo de R$ 10 milhões de exemplares.

