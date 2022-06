'Minions 2' diverte pais e filhos ao unir comédia, kung fu e anos 1970

FOLHAPRESS - Com uma bilheteria de mais de US$ 3,7 bilhões ao redor do mundo, a franquia "Meu Malvado Favorito", que retorna aos cinemas com "Minions 2: A Origem de Gru", desbancou "Shrek" há alguns anos como a mais lucrativa entre as animações. Ou seja, não vamos nos ver livres das pequenas criaturas amarelas tão cedo.

Os ajudantes desastrados do simpático supervilão Gru --interpretado por Steve Carrell na versão original e por Leandro Hassum na cópia dublada- começaram apenas como figurantes em "Meu Malvado Favorito", mas ganharam uma história própria em 2015. Apesar das críticas pouco elogiosas, a produção abocanhou mais de US$ 1 bilhão, tornando a sequência inevitável.

Após um atraso de dois anos em decorrência da pandemia, o sucesso recente de títulos infantis como "Sonic 2: O Filme" e "Os Caras Malvados" assegurou à Universal Pictures que o momento é oportuno para o lançamento de "Minions 2" nos cinemas -o desempenho aquém do esperado de "Lightyear", nova animação da Pixar, seria só uma anomalia.

Produzido pela Illumination, estúdio também responsável por "Sing" e "Pets: A Vida Secreta dos Bichos", "Minions 2" se passa nos anos 1970, quando Gru tinha quase 12 anos, mas já sonhava com a dominação mundial. Os pequenos capangas, que incluem Kevin, Stuart e Bob, ajudam Gru a construir o seu primeiro covil e a executar os seus primeiros planos.

Quando a gangue conhecida como Sexteto Sinistro expulsa o seu líder, o lendário Willy Kobra -voz de Alan Arkin, vencedor do Oscar por "Pequena Miss Sunshine"--, o jovem Gru decide ocupar a vaga. Para provar que é merecedor, ele rouba a enigmática Pedra do Zodíaco, mas acaba despertando a ira da quadrilha, que não vai deixar o atrevimento passar batido.Com inimigos como Donna Disco, Jean Garra, Irmã Chaco, Svengança e Punho de Aço --respectivamente, Taraji P. Henson, Jean-Claude Van Damme, Lucy Lawless, Dolph Lundgren e Danny Trejo, todos familiarizados com o gênero da ação--, os minions terão de dominar a arte do kung fu para tentar salvar o "minichefe".

Orçado em US$ 76 milhões, "Minions 2" também tem no elenco a dama Julie Andrews como a mãe egocêntrica de Gru, Russell Brand como o cientista maluco Doutor Nefário e Michelle Yeoh --em grande ano, graças ao fenomenal "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"-- como a Mestra Chow, uma acupunturista que arrasa no kung fu.

Dirigido por Kyle Balda, Brad Ableson e Jonathan del Val, "Minions 2" é mais colorido e criativo do que o seu predecessor. A abertura à la James Bond e a montagem de treinamento dos minions rendem sequências divertidas. Como de costume, a animação aposta em gags visuais, mas os personagens da gangue são subutilizados.

YouTube Minions 2: A Origem de Gru | Trailer Oficial (Universal Pictures) HD 30 de junho nos cinemas Curta a Universal Pictures no Facebook: https://www.facebook.com/UniversalPicturesBR Curta Minons no Facebook: https://www.facebook.com/FilmeMinions Siga nosso perfil no Instagram: https://instagram.com/universalpicsbr Siga no... https://www.youtube.com/watch?v=oLCeh_pqjes *** Só Gru e Willy Kobra possuem algum tipo de desenvolvimento ao longo da história --Gru aprende a dar valor ao trabalho em equipe e, depois de ter sido enganado, Kobra volta a confiar num novo parceiro no crime. Fora a aparência, os outros vilões não têm características distintas ou tempo suficiente em cena, o que parece um desperdício do elenco.

Mesmo com os "easter eggs" protocolares numa cultura dominada pelo universo da Marvel --como se a plateia do cinema fosse gritar e aplaudir ao ver uma breve referência ao primeiro antagonista da franquia--, "Minions 2" ainda pode ser considerado como uma vitória se servir de introdução para os pequenos às figuras de Bruce Lee e Pam Grier.

Mesmo sem alcançar o patamar das melhores obras da Pixar, o que nunca foi proposta da Illumination, a premissa de um filme de artes marciais recheado com influências setentistas e estrelado por criaturinhas amarelas é interessante o suficiente para manter pais e filhos entretidos.

MINIONS 2: A ORIGEM DE GRU

Quando Estreia nesta quinta (29)

Onde Nos cinemas

Classificação Livre

Produção EUA, 2022

Direção Kyle Balda, Brad Ableson e Jonathan del Val

Avaliação Bom