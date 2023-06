'Minha missão está cumprida', diz Milton Neves sobre carreira na televisão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Milton Neves, 71, publicou um texto em que compartilha, em tom de despedida, que vai se aposentar da televisão. O jornalista, que começou nas telas em 1999 com o programa SuperTécnico, na Band, afirmou que chegou o momento de ver o que há além. O programa Terceiro Tempo, do qual ele faz parte atualmente, também vai sair do ar.

"Escrevo este texto para dar uma satisfação a vocês que tanta audiência me deram nos últimos anos, possibilitando que um caipira (com orgulho), que saiu de Muzambinho com uma mão na frente e outra atrás em 1971, se mantivesse na TV aberta por quase... 25 anos!!! Algo que jamais imaginei, sem falsa modéstia", escreveu ele em sua coluna no portal UOL.

Neves afirma que está orgulhoso do legado que deixa para a televisão esportiva brasileira e que seguirá nas redes sociais e no rádio, com os programas Terceiro Tempo e Domingo Esportivo. Para a nova fase, ele diz que quer passar mais tempo com a família e amigos, pessoas que não conseguiu dedicar atenção suficiente ao longo dos anos.

"Chegou a hora de passar o bastão para pessoas competentíssimas que ajudei a revelar para a TV, como o Craque Neto. Obrigado, de coração, e seguimos juntos no rádio, no site, no Blog do Miltão e nas redes sociais para quase... 6 milhões de seguidores!."