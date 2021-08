'Minha felicidade', afirma Juliette ao publicar primeira foto em estúdio de gravação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A advogada e maquiadora Juliette Freire, 31, publicou em seu Instagram seu primeiro registro em um estúdio de gravação. O clique foi compartilhado nesta sexta-feira (6), um dia após ela anunciar seu primeiro EP com seis músicas inéditas.

"Agora vou em busca da minha felicidade", escreveu ela na legenda. "E quem perguntar por mim... diga que tô por aí...", completou. Nos comentários celebridades celebraram o novo passo na carreira da campeã do BBB 21 (Globo).

"Coisa mais linda! Ansiosa pra ouvir", escreveu a ex-BBB e cantora Gabi Martins, 24. "Vá meu amor! Você merece muito", comentou Gilberto Nogueira, 30, o Gil do Vigor. "Já estou preparada para esse momento", afirmou o perfil oficial do Instagram da marca Havaianas.

Juliette anunciou que lançará seu primeiro EP ainda neste semestre, o que será o início oficial da carreira como cantora. O trabalho completo contará com seis canções inéditas compostas por músicos paraibanos e nomes conhecidos no cenário nacional. "Sempre gostei de música e de cantar. A arte tem um espaço especial no meu coração. É uma emoção gigante criar esse projeto, meu primeiro, ao lado de pessoas tão importantes e talentosas. Construir todo esse meu universo é um sonho. Estou contando as horas para poder dividir isso com todo mundo", afirmou a advogada e maquiadora paraibana.

Esse será o primeiro lançamento da artista recém-contratada pela Rodamoinho Records, em parceria com a Virgin Music Brasil. "Desde que vi a Juliette cantar pela primeira vez no BBB21 fiquei fascinado com o talento dela", comemora Miguel Cariello, diretor-geral da Virgin Music Brasil.

Juliette encantou muitos com sua voz durante o BBB, e ao deixar a casa mais vigiada do Brasil fez lives com grandes nomes da música brasileira, como Gilberto Gil, 79, e Elba Ramalho, 69, no entanto, ela afirma que chegou a se arrepender de participar das transmissões.

"Foi um desafio muito grande. Tremi na base. Cheguei a me arrepender de fazer as lives. Óbvio que fiz por gratidão ao nordeste e aos cantores, mas dei um passo maior do que a perna", contou ela em seu documentário "Você Nunca Esteve Sozinha" (Globoplay).

No episódio, a advogada e maquiadora é filmada nos ensaios com Elba Ramalho, para a live de arraiá de Wesley Safadão, 32. "Fui muito doida de fazer isso. Mas deu certo eu acho. Agora é estudar. Acabou live. Só volto a cantar quando eu realmente estiver pronta", completou.