Milton Nascimento anuncia que será produzido filme sobre trajetória dele

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Milton Nascimento, 78, ganhará um filme contando a trajetória dele. A notícia foi dada pelo próprio cantor em sua página no Instagram na noite deste domingo (11). O longa ainda não teve nome e data de estreia divulgados.

"Na última semana, meu filho e empresário, Augusto Nascimento, assinou com Fabiano Gullane o contrato de um filme sobre a minha trajetória. Logo traremos mais notícias sobre esse longa para vocês! Quem aí gostou da novidade?", escreveu Milton.

Ao comentar que a foto que acompanhava a postagem não era das melhores, o artista contou que ela foi tirada enquanto ele ouvia as gravações do documentário "Milton e o Clube da Esquina". A série disponível no Globoplay conta com seis episódios, que têm, em média, meia hora de duração cada um.

Uma das últimas postagens de Milton nas redes sociais foi feita no dia em que ele se vacinou contra a Covid, no fim de março. Ao divulgar o momento, o cantor aproveitou para criticar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). "Viva a ciência, viva o SUS e fora Bolsonaro", escreveu o artista no Instagram na ocasião.