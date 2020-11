Milla Jovovich, Robert Kirkman e Zachary Quinto são anunciados na CCXP Worlds

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (26), a CCXP Worlds ganhou mais alguns nomes confirmados em sua programação. Entre os confirmados, há presenças de peso como dos atores Milla Jovovich, Zachary Quinto e Rachel Griffiths.

A Sony Pictures anunciou um painel de "Monster Hunter", baseado no game homônimo. Vão participar, além da protagonista Milla Jovovich, o diretor Paul W S Anderson e o ator Diego Boneta. Além disso, terá destaque a brasileira Nanda Costa, que faz sua estreia em Hollywood com uma participação no filme.

Esta não é a primeira vez que Jovovich e Anderson participam do evento brasileiro. Em 2016, eles vieram promover o filme "Resident Evil 6 - O Capítulo Final". Desta vez, o bate-papo ocorrerá no dia 4/12, a partir das 19h.

Já a Amazon Prime Video anunciou painéis das séries "Invincible", "The Wilds" e "The Expanse". As duas primeiras são inéditas, enquanto a terceira está na quinta temporada. Todos eles ocorrerão no dia 5/12.

O painel de "Invincible" contará com Robert Kirkman (co-criador de "The Walking Dead"), além dos atores Steven Yeun, J.K. Simmons, Zazie Beetz, Gillian Jacobs e Zachary Quinto, que dublam os personagens.

A animação é protagonizada pelo jovem Mark Grayson (Yeun), filho do super-herói mais poderoso do planeta, Omni-Man (Simmons). A previsão é de estreia em 2021.

No painel de "The Wilds", estarão os atores Rachel Griffiths, Reign Edwards e Sarah Pidgeon, além da criadora Sarah Streicher ("Demolidor") e da showrunner Amy B. Harris ("Sex and the City"). O drama mostra um grupo de garotas adolescentes de diferentes estilos de vida que se unem após a queda de um avião em uma ilha deserta e deve estrear no dia 11 de dezembro.

Já a série "The Expanse" será representada pelos atores Dominique Tipper, Wes Chatam e Cara Gee. Baseada nos romances de James S.A. Corey, a produção mostra um sistema solar colonizado, em que os governos da Terra, de Marte e do Cinturão de Asteróides estão em conflito.

Os três primeiros episódios da nova temporada estreiam no dia 16 de dezembro. A partir daí, novos episódios estarão disponíveis a cada quarta-feira. O final da temporada está previsto para 3 de fevereiro de 2021.