Miley Cyrus diz que casamento com Liam Hemsworth foi um 'desastre'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Miley Cyrus, 29, chamou seu curto casamento com o ator Liam Hemsworth, 32, de um "desastre" no último sábado (26) no festival Lollapalooza, enquanto ajudava um casal a ficar noivo durante seu show, que contou com a participação de Anitta, 28.

Miley trouxe um casal gay ao palco para que eles pudessem fazer o pedido de casamento. "Querido, espero que seu casamento seja melhor que o meu", disse a artista em tom de brincadeira. "O meu foi um desastre do c.", completou ela.

A artista e o ator começaram o relacionamento em 2008, após protagonizarem o filme "A Última Música". Anos depois, Miley chegou a revelar que perdeu sua virgindade com Hemsworth, aos seus 16 anos. "Eu não fui até o fim com um cara até os 16 anos, mas acabei me casando com o cara", disse em um episódio de Barstool Sports, em 2020.

Eles ficaram noivos em 2012, porém se separaram no ano seguinte. Em 2015, reataram o relacionamento e se casaram em dezembro de 2018, porém decidiram se separar com menos de um ano de casados. A notícia de que o casal teria se separado se tornou pública após Miley ser fotografada beijando Kaitlynn Carter.

"Em constante evolução, mudando como parceiros e indivíduos, eles decidiram que isso é o melhor enquanto se concentram em si mesmos e em suas carreiras", disse a assessoria da cantora à revista norte-americana People, na época. Miley se relacionou com Carter por cerca de um mês. Depois disso, a artista passou a namorar o cantor australiano Cody Simpson por 10 meses.