Milagres aconteceram, diz Roberto de Carvalho após show com Marisa Monte

"Meu amor será eterno. A dor de sua presença impresente é gigante e assim permanecerá até que nos reencontremos, seja em qual for a dimensão", escreveu no Instagram há três semanas.

"Emocionante", comentou João Lee, um dos três filhos do casal. Beto Lee, outro filho, registrou o momento da entrada do pai.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O guitarrista Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, disse que ficará eternamente agradecido a Marisa Monte após a participação no show da cantora, neste sábado (2), no festival Primavera Sound.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.