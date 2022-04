Mike Tyson dá socos no rosto de homem em avião

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Considerado um dos maiores lutadores de boxe da história, Mike Tyson, 55, foi filmado agredindo um homem em um avião na noite desta quarta-feira (20), que faria um voo da Califórnia para Flórida, nos EUA. O registro foi divulgado pelo site norte-americano TMZ.

O portal de notícias afirma que um passageiro chegou a relatar que Tyson tratou bem as pessoas que o cumprimentavam e chegou até a tirar fotos enquanto desembarcava, porém, um homem que se sentou atrás do atleta teria ficado "excessivamente animado" e tentado conversar com o astro.

Tyson teria pedido para o passageiro parar, e quando ele continuou insistindo, o ex-boxeador teria se irritado e socado o rosto do homem várias vezes. Após o incidente, o atleta teria sido retirado da aeronave e o homem recebido atendimento médico e depois encaminhado à polícia. Até o momento, as autoridades locais e representantes do ex-atleta não se pronunciaram.

Recentemente, o ex-lutador lançou nesta semana balas de maconha em formato de orelha mordida. A Tyson 2.0, marca de cannabis do pugilista, vendeu em apenas um dia todo o estoque da bala de goma cujo formato relembra a luta contra Evander Holyfield.

O nome do produto é bem sugestivo também: Mike Bites (Mike Morde, ou, Mordidas do Mike, em tradução literal do inglês). "Santas orelhas! Elas finalmente estão aqui! Vá buscar a sua Mike Bites agora!", diz o anúncio feito no Instagram.