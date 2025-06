Mika Lins e Sofia Nestrovski organizam curso sobre Hamlet no edifício Copan

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Organizado pela diretora de teatro Mika Lins e pela escritora Sofia Nestrovski, o curso "Hamlet em Voz Alta" dará aulas de aprofundamento no texto clássico de William Shakespeare.

Dividido em cinco encontros, o curso presencial não exige qualquer tipo de experiência prévia e irá acontecer no ateliê da artista Isa de Paula Santos, localizado no Copan.

A ideia é que os alunos possam compreender melhor a obra de Shakespeare e exercitem a atenção e a escuta a partir de exercícios que trabalham o entendimento claro dos ritmos e da dicção exigida pela obra.

Segundo a organização do curso, as técnicas serão misturadas a discussões sobre as personagens, a linguagem da peça, a filosofia da obra e suas variadas histórias.

O curso tem início no próximo dia 12 de junho e acontece sempre aos sábados, a partir das 9h, no edifício Copan. Informações sobre as inscrições e outros detalhes estão disponíveis pelo WhatsApp do curso, +55 11 3129-7741.