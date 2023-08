Microfone arremessado por Cardi B em fã é leiloado por US$ 100 mil

Your browser does not support the video tag.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O microfone arremessado pela rapper americana Cardi B sobre a plateia durante sua apresentação em Las Vegas, nos Estados Unidos, no último dia 29 de julho, foi arrematado nesta terça-feira (8). De acordo com o TMZ, o objeto foi leiloado por US$ 100 mil (cerca de R$ 490 mil) após a repercussão de toda a história.

O equipamento, que inicialmente custou US$ 1 mil, foi arremessado pela artista após um copo de bebida ser atirado em direção ao palco por uma espectadora. O caso tomou uma maior proporção quando o departamento de polícia de Las Vegas revelou que a espectadora atingida pelo microfone havia entrado em contato com as autoridades para relatar agressão. No entanto, após uma investigação, as autoridades anunciaram que o caso foi encerrado por falta de provas concretas, e nenhuma acusação seria formalizada.

Diante disso, a pessoa atingida pelo objeto transformou uma situação em uma oportunidade única, ao colocar o microfone, que ainda está funcionando, à venda por meio de um leilão, com um lance inicial de US$ 500. Um licitante anônimo arrematou o artefato.

O proprietário do microfone anunciou que os lucros obtidos com o leilão serão direcionados para instituições de caridade.