Michelle Yeoh, favorita no Oscar, tem torcida na China, mas sofre oposição nos EUA

Ele se popularizou, mais recentemente, por participar das séries de filmes "John Wick" e "Star Wars". O motivo dado para o pedido de seu cancelamento, na expressão usada no site de petições Change.org, já com mais de cem mil assinaturas, foi que ele criticou protestos realizados em Hong Kong, contra o governo chinês, em 2019.

Dias atrás, a reprodução de um artigo da Vogue pela conta de Yeoh no Instagram, defendendo sua escolha como melhor atriz por ser não branca, deu início a um questionamento pesado por redes sociais americanas e veículos como a Fox News, com pedidos públicos por sua retirada do Oscar.

Nos próprios EUA, a recepção digital a ela não tem sido tão amável, reproduzindo um histórico que chega a ser agressivo. Sua colega Zhang Ziyi, uma década atrás, foi acusada por tabloides e mídia social de se prostituir com líderes do Partido Comunista --e deixou Hollywood, apesar de ter vencido processos.

No filme, outros atores, alguns deles também indicados a Oscar, são de família chinesa e nascidos em diferentes lugares, como Ke Huy Quan, no Vietnã, Harry Shum Jr., na Costa Rica, e James Hong, nos Estados Unidos, assim como o codiretor Daniel Kwan.

Num dos discursos de janeiro, com a voz embargada, ela havia desabafado: "Meu nome verdadeiro é Yeoh Choo Kheng. Me disseram que eu precisava de um nome ocidental, então Yeoh Choo Kheng virou Michelle Yeoh".

Na rede social chinesa, então, liam-se passagens como "provou que é mais que uma estrela de ação" e "orgulho do povo chinês em todo lugar", referência ao título do filme pelo qual concorre, "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo".

A febre em torno da atriz no Weibo disparou em janeiro passado, ao ser premiada pela National Board of Review e pelo Globo de Ouro e ao ser indicada formalmente ao Oscar.

TAIPÉ, TAIWAN (FOLHAPRESS) - Início de domingo na Ásia e, no Weibo, uma das maiores redes sociais chinesas, encontravam-se mensagens nervosas como "espero ver Michelle Yeoh recebendo o prêmio", ou "parece que Michelle Yeoh será a melhor atriz no Oscar".

