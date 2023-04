Michelle Obama canta com Bruce Springsteen em show em Barcelona

Springsteen e a família Obama se aproximaram durante a campanha presidencial de 2008. Em 2021, lançaram um podcast juntos chamado Renegades: Born in the USA.

Michelle empolgou os presentes e apareceu ao lado de Springsteen em certa parte do número, tocando um pandeiro. O marido dela, por sua vez, optou por seguir nos bastidores e acompanhar a apresentação atrás do palco.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-primeira dama dos EUA Michelle Obama surpreendeu o público durante um show de Bruce Springsteen em Barcelona, nesta sexta-feira (28). A mulher de Obama foi vista entrando no palco e dividindo o backing vocal da faixa "Glory Days" com o artista e a atriz Kate Capshaw. O momento viralizou nas redes sociais.

