Michel Teló tem música nova lançada antes da hora pelos próprios filhos: 'Marqueteiros'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O que seria o lançamento de uma música nesta sexta-feira (4) por parte de Michel Teló se transformou num grande furo. Porém, a gafe foi dada pelos próprios filhos do sertanejo, de 4 e 3 anos de idade.

Eles começaram a cantar a música nos Stories de Teló após pegarem o celular do pai. Mas o cantor não sabia do que se tratava então não deu bola. Mas quando foi ver... a música estava praticamente lançada.

No Instagram, ele riu da situação. "É, turma., ter filhos é sempre uma surpresa garantida. Eu e toda minha equipe estamos trabalhando no lançamento do meu EP desde abril desse ano. Muito planejamento, muitas reuniões, muito trabalho. Tudo programado, tudo planejado para lançar amanhã a nova música", começou.

"Hoje de manhã fui olhar meu celular. Tinha ligação do meu irmão, da minha equipe, de gente de tudo quanto é lugar falando do vídeo da gurizada. Eu, sem entender nada, fui conferir e vi essas duas pecinhas lançando minha música antes do tempo", divertiu-se o pai coruja que ainda chamou os dois, Melinda e Teodoro, de "marqueteiros mais novos do mundo".