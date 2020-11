Michael J. Fox diz que vai parar de atuar por causa do Parkinson

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seu quarto livro de memórias, o ator Michael J. Fox, 59, anuncia que irá se aposentar pela segunda vez. Diagnosticado com Mal de Parkinson desde 1991, o artista já tinha dado uma pausa na carreira no início dos anos 2000 por causa da doença.

Em trecho da obra publicado pelo site The Hollywood Reporter, Fox diz: "Há um tempo para tudo, e meu tempo de trabalhar 12 horas por dia e memorizar sete páginas de diálogos fica para trás [... ] Entro em uma segunda aposentadoria. Isso pode mudar, porque tudo muda. Mas, se este é o fim da minha carreira de ator, que assim seja."

O livro, chamado "No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality" ("Não há Tempo como o Futuro: Um Otimista Considera a Morte"), foi lançado nesta semana nos Estados Unidos.

Em março deste ano, Michael J. Fox surpreendeu seus fãs mais saudosos ao publicar uma imagem recente em que aparece ao lado de Christopher Lloyd, 82, com quem atuou no filme "De Volta Para o Futuro" (1985).

A dupla se reuniu para um torneio de pôquer em um evento beneficente da Fundação Michael J. Fox, a fim de arrecadar fundos para uma pesquisa de Parkinson realizada anualmente.

Na imagem, publicada no Instagram, os amigos aparecem abraçados e sorrindo. Os fãs deixaram comentários nos perfis dos dois: "Duas lendas"; "Os melhores dos melhores" e "A melhor dupla de viajantes", em referência ao primeiro filme, que teve duas sequências – uma em 1989, e outra em 1990.