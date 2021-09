'Meus Prêmios Nick' tem casal no comando pela primeira vez

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - A 21ª edição do Meus Prêmios Nick vai ao ar nesta terça-feira (28), às 20h. O evento é transmitido pelos canais de TV paga e na página oficial do Youtube, com apresentação da influenciadora digital e empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa, 26, e do influenciador e jornalista Bruno Carneiro Nunes, o Fred, 32, os pais do Cris.

Essa é a primeira vez que um casal apresenta a premiação. "As pessoas cada vez mais se identificam com a gente, porque a gente é muito real. Tem o documentário 'Mãe na Real', mas tem o pai, o casal, o marido, a esposa e o filho 'na real'. A gente sempre foi muito transparente com o nosso público, então quando teve essa combinação dos dois, foi uma combinação de sucesso", disse Bruno, conhecido na internet como Fred.

Outros nomes já viveram a mesma sensação que o casal, como as atrizes e apresentadoras Maisa Silva e Larissa Manoela, e os apresentadores Rodrigo Faro e Márcio Garcia, que no último domingo (26) comandou a final do The Voice Kids.

A participação especial está por conta do filho do casal, Cris, de 2 meses. O pequeno participou dos ensaios por chamada de vídeo, enquanto ficava com os padrinhos. "O Cris é muito expressivo, aí ele olha, dá uma risada...", conta Bianca, que queria levar o bebê com ela: "Tô aprendendo como mãe".

Segundo Fred, alguns trechos do programa foram gravados em casa, com o filho: "Ele é um problema: aparece e todo mundo 'ownn'", diz, sorrindo. "Mas ao mesmo tempo que ele dispersa, é uma bomba de energia na nossa vida", afirma.

Para Bianca, apresentar o evento é o começo de uma nova frente de atuação do casal. "É um sonho, é o início de muita coisa no entretenimento com o Bruno, da gente como esse casal no entretenimento", disse. "Como o Bruno fala, entramos com tudo. Foi um convite que a gente não esperava e, quando apareceu, falamos 'caramba, olha onde a gente tá chegando", comemora.

A noite do tapete laranja conta com 22 categorias diferentes, com 4 nomes indicados em cada. As celebridades concorrem em prêmios como Programa de Tv Brasileiro Favorito, Hit Nacional Favorito e Inspiração do Ano.

Esta última categoria se destaca pela diversidade, e tem como finalistas Gloria Groove, 26, Maju Coutinho, 43, Pequena Lo, 25 e Rayssa Leal, 13.

Participam, ainda, famosos internacionais como a banda sul-coreana BTS, o grupo Now United e a atriz norte americana Olivia Rodrigo, 18, trio mais indicado da premiação.