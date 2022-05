Metallica faz show em SP com ingressos esgotados após Curitiba e Porto Alegre

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Metallica volta a São Paulo para show nesta terça (10) no estádio do Morumbi, com ingressos já esgotados. A banda de James Hetfield se apresentou em Porto Alegre, na quinta (5), e em Curitiba, no sábado (7), e ainda tem na agenda Belo Horizonte, na quinta (12).

Para o show no estádio do Mineirão, ainda há entradas de cadeira superior com preços que variam de R$ 140 a R$ 280, disponíveis no site da Eventim.

Os eventos fazem parte da perna sul-americana da turnê WorldWired e contam com shows de abertura da banda brasileira Ego Kill Talent e dos americanos do Greta van Fleet.

Por causa da pandemia de Covid-19, os quatro shows no país haviam sido adiados –inicialmente marcados para abril de 2020, tinham sido reagendados para dezembro daquele mesmo ano.

O setlist das apresentações tem variado, mas clássicos como "Seek & Destroy", "One", "Sad but True", "The Unforgiven", "Nothing Else Matters" e "Enter Sandman" estiveram presentes nos dois shows até o momento no Brasil.

*

Setlist de Porto Alegre

Whiplash

Ride the Lightning

Harvester of Sorrow

Seek & Destroy

No Remorse

One

Sad but True

Moth Into Flame

The Unforgiven

For Whom the Bell Tolls

Fuel

Welcome Home (Sanitarium)

Master of Puppets

BIS

Blackened

Nothing Else Matters

Enter Sandman

Setlist de Curitiba

Whiplash

Ride the Lightning

The Memory Remains

Seek & Destroy

Moth Into Flame

One

Sad but True

Whiskey in the Jar

The Unforgiven

For Whom the Bell Tolls

Creeping Death

Fade to Black

Master of Puppets

BIS

Battery

Nothing Else Matters

Enter Sandman

METALLICA - WORLDWIRED TOUR 2022

São Paulo

Quando: 10 de maio

Onde: Allianz Parque

Quanto: ingressos esgotados

Mais informação: eventim.com.br

Belo Horizonte​

Quando: 12 de maio

Onde: estádio do Mineirão

Quanto: R$ 140 a R$ 280 (cadeira superior)

Mais informação: eventim.com.br