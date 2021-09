'Metade de mim é felicidade, metade é tristeza', diz esposa de Tiago Leifert

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Casada com Tiago Leifert, 41, desde 2012, com quem tem Lua, de dez meses, a ex-repórter da Globo Daiana Garbin, 39, rasgou elogios ao marido e falou em suas redes sociais que está dividida pela decisão do apresentador de deixar a emissora após 15 anos.

"Neste momento, metade de mim é felicidade porque vamos ter você 24 horas pra gente! Mas metade é tristeza porque nós, seus fãs, vamos sentir muita falta de você na televisão", escreveu.

Leifert marcou sua saída para depois do The Voice Brasil. Segundo comunicado, a decisão de se desligar do canal foi do apresentador. "A ideia de parar surgiu no meio do ano passado e venho conversando com calma com a Globo desde então, esperando o momento ideal", afirmou o jornalista.

Em seu depoimento, Daiana disse que nunca entendia o motivo de Tiago trabalhar tanto, mas percebeu que ele era diferente e tinha "uma história de amor com a Globo".

"O sucesso do Ti é fruto de muito trabalho, dedicação, estudo e amor. Nós temos muito carinho, respeito e gratidão pela empresa. Nos apaixonamos nos corredores da TV Globo em SP. Tiago é o melhor apresentador do mundo porque ele trabalha muito", postou.

Leifert começou na Rede Vanguarda, afiliada da Globo no interior de São Paulo, em 2004, e passou pelo SporTV antes de chegar ao Globo Esporte, onde foi repórter e depois editor-chefe. Em 2012, no entanto, deixou o jornalismo e passou a se dedicar a programas de entretenimento da emissora, como The Voice, The Voice Kids, É de Casa, Zero 1 e Big Brother Brasil.

Mais recentemente, Leifert teve a oportunidade de substituir Fausto Silva à frente do Domingão do Faustão. Inicialmente, uma participação especial devido a um problema de saúde do titular, ele acabou ficando para encerrar o Super Dança dos Famosos com a dispensa definitiva de Faustão e antes de Luciano Huck assumir o horário, com o Domingão com Huck.