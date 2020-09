Mesmo competindo, André Gonçalves diz ter ajuda de Danielle Winits no Dança dos Famosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - André Gonçalves, 44, não assistiu à estreia das mulheres no Dança dos Famosos no domingo passado (20) apenas para conferir a concorrência antes de estrear no próximo domingo (27). O ator também quis ver a performance da própria mulher, Danielle Winits.

Contudo, ele diz que os dois não competem entre si. "A nossa relação é muito saudável", afirmou. "A Dani fez muitos musicais e óbvio que ela me ajuda. Ela me pede opiniões também e eu dou. Então, somos uma dupla que se ajuda e que vai se ajudar."

"Estamos de mãos dadas, dentro e fora do barco", contou. "É sempre prazeroso ver uma artista, como a Dani, exercendo a sua profissão. É incrível. No meu caso, eu sou um observador e ela me ajuda, me salva, indica coisas, estica o braço... Enfim, está sendo muito bom."

O ator disse que sua relação com a dança vem desde sempre. "Gosto de dançar, desde pequeno", garantiu. "Quando eu era criança, por exemplo, eu imitava o Michael Jackson. Então, eu amo dançar e é um grande presente estar neste quadro."

Depois, ele continuou tendo algum contato com a atividade. "Fiz jazz aos 15 anos de idade e sou eternamente ligado à capoeira", contou. "E a capoeira ajuda muito na desenvoltura do corpo, quando ele é trabalhado e exercitado. Então, de alguma forma, acho que, sim, a capoeira me ajudou."

Convidado pela primeira vez para o quadro, ele conta que o momento de pandemia foi um fator a mais de incentivo. "Neste momento, em que passamos por uma grave pandemia mundial, de alguma maneira, veio para acalentar, veio para inspirar, ressurgir e renascer", filosofou. "É um convite muito importante, durante este processo que a humanidade está passando."

Além disso, ele diz que sempre gostou do quadro. "Tem totalmente a ver com uma parte do meu ofício", avaliou. "E é uma oportunidade de conhecer, mais uma vez, o meu corpo e o meu trabalho como ator. E a dança me faz super bem. Eu aceitei por isso, pelo desafio de dançar e criar coreografias em pouco tempo e apresentar no fim de semana. Eu acho que essas coisas me instigam muito."

"Eu fiz televisão ao vivo duas vezes na minha vida, então é sempre um desafio", completa.

O ator revela que sempre fica muito ansioso antes de qualquer estreia. "Dá sempre um frio na barriga", garantiu. "A estreia sempre mexe muito com a gente e eu, que sou sempre muito agitado no camarim, não sei o que será de mim. Mas a estreia é o que eu estou pensando agora. Passo a passo."

Porém, ele pretende chegar longe no quadro. "Eu me considero competitivo, Escorpião que sou", contou. "Mas um competitivo saudável. Eu gosto de me divertir e gosto de desafios. Mas é sempre 'eu e eu'."

"Eu acho que a intenção é a gente dançar, se divertir e divertir as pessoas", refletiu. "Passar de fase, como o vídeo game, é uma questão de tempo e de destino. E se o destino for esse, eu aceitarei, com muita honra e dignidade, porque não há como ir contra as coisas da vida."