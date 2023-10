Mesmo após separação, Hugh Jackman curte aniversário ao lado de Deborra-Lee, diz jornal

O ex-casal se conheceu em 1995 nos bastidores da série australiana "Corelli" e tem dois filhos: Oscar, 23, e Ava, 18. O anúncio da separação foi há um mês, com um comunicado conjunto em que afirmaram terem sido abençoados com a união de quase trinta anos.

Mesmo estando sozinho na imagem, o jornal Page Six afirma que ao redor da mesa estavam outras pessoas, incluindo Deborra-Lee, ex-mulher do ator.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Recém-separado, Hugh Jackman completou 55 anos na última quinta-feira (22) e, como um libriano, comemorou a data em um jantar ao lado de muitos amigos. Em postagem nas redes, o ator pulicou uma foto com um drinque a agradeceu as felicitações.

