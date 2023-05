Mês de maio em SP tem shows de Vanessa da Mata, Charlie Brown Jr. e estreia de C6 Fest

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vanessa da Mata, Paula Toller e Fundo de Quintal são alguns dos artistas com shows marcados para o mês de maio em São Paulo. Isso sem contar com a estreia do festival C6 Fest, que traz nomes como Samara Joy e Jon Batiste.

A capital paulista ainda recebe Baco Exu do Blues, Alexandre Pires e Fábio Jr. Para os nostálgicos, tem homenagens a Frank Sinatra, Gal Costa, Maysa e Charlie Brown Jr. Veja os destaques do mês a seguir.

*

ADRIANA CALCANHOTTO

A cantora homenageia a amiga Gal Costa, que morreu em novembro do ano passado. O espetáculo "Coisas Sagradas Permanecem" surgiu de Marcus Preto, que foi produtor de Gal. Segundo ele, a equipe da cantora quis honrá-la e Adriana foi a escolhida para estar à frente do projeto.

Tokio Marine Hall - r. Bragança Paulista, 1.281, Vila Cruzeiro, região sul, @tokiomarinehall.

Qui. (11), às 22h.

A partir de R$ 140, em Eventim

ARY BARROSO E DORIVAL CAYMMI POR FILÓ MACHADO E GIANA VISCARDI

O show celebra os compositores Ary Barroso e Dorival Caymmi, a trajetória de cada um e o encontro entre esses dois ícones da música brasileira. Os sucessos da dupla são interpretados nas vozes de Filó Machado e Giana Viscardi.

Blue Note SP - av. Paulista, 2.073, Bela Vista, região central, @bluenotesp.

Qui. (11), às 20h.

A partir de R$ 90, em Eventim

BACO EXU DE BLUES

O rapper e compositor baiano traz ao palco músicas do seu terceiro álbum "Quantas Vezes Você Já Foi Amado?", com participações de Gal Costa, Vinícius de Moraes (em samples), Gloria Groove e Muse Maya.

Espaço Unimed - r. Tagipurú, 795, Barra Funda, região oeste, @espacounimed.

Sex. (12), às 23h.

A partir de R$ 110, em Ticket360

BIQUINI CAVADÃO E LOBÃO

A apresentação única tem dose dupla de rock, com repertório que traz hits da banda formada em 1985 e do cantor carioca.

Tokio Marine Hall - r. Bragança Paulista, 1.281, Vila Cruzeiro, região sul, @tokiomarinehall.

Sáb. (20), às 22h.

A partir de R$ 200, em Eventim

C6 FEST

O festival estreia com nomes consagrados e revelações da música mundial. O elenco traz vencedores do Grammy, como o cantor e instrumentista Jon Batiste, que levou cinco troféus em 2022, e Samara Joy, eleita a cantora revelação e melhor voz de jazz na cerimônia deste ano. São destaques Arlo Parks, Black Country New Road, Blick Bassy, Caetano Veloso, Christine and the Queens, Dry Cleaning, Kraftwerk, Underworld, The War on Drugs, Weyes Blood e Xênia França.

Parque Ibirapuera - av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Vila Mariana, região sul, @c6fest.

Sex. (19) a dom. (21), a partir das 15h.

A partir de R$ 180, em Sympla

CHARLIE BROWN JR.

Dois dos fundadores da banda, Marcão Britto e Thiago Castanho revivem o auge do grupo com uma turnê especial que celebra os 30 anos de história de Charlie Brown Jr.

Audio - av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, região leste, @audio.

Sex. (12), às 22h.

A partir de R$ 65, em Ticket360

DIOGO NOGUEIRA

O cantor traz para o palco novas leituras para canções do samba e da MPB, além de tocar os grandes sucessos de sua carreira.

Tokio Marine Hall - r. Bragança Paulista, 1.281, Vila Cruzeiro, região sul, @tokiomarinehall.

Sáb. (27), às 22h.

A partir de R$ 160, em Eventim

FÁBIO JR.

Dono de hits de novelas, Fábio Jr. faz um show para homenagear todas as mães. No repertório, canções que acumularam fãs ao longo de sua carreira, como "Alma Gêmea", "Só Você" e "Caça e Caçador".

Centro de Tradições Nordestinas - r. Jacofer, 615, Bairro do Limão, região norte, @ctnsp.

Sex. (12), às 20h.

A partir de R$ 120, em Ticket360

FESTIVAL SNEAKERX

O evento conta com apresentações de Planet Hemp, Tropkillaz e Clau, além da presença de personalidades como Anderson Varejão, Lucas Pig, Tiago Borges, Salomão, Anna Boogie e de The Surgeon, que trará ao Brasil pela primeira vez sua oficina de customização de tênis.

Arca - av. Manuel Bandeira, 360, Vila Leopoldina, região oeste, @arcaspaces.

Sáb. (20) e dom. (21), das 14h às 21h.

A partir de R$ 280, em Sympla

FUNDO DE QUINTAL

Com mais de 40 anos de sucesso, o grupo retorna ao Quintal do Espeto para cantar os clássicos "Lucidez", "Nosso Grito", "Frasco Pequeno", "Fada", "Chuá Chuá" e "O Show Tem que Continuar".

Quintal do Espeto - r. Serra de Botucatu, 1.933, Tatuapé, região leste, @quintaldoespeto.

Sex. (12), às 18h.

A partir de R$ 50, em Ticket360

JOSHUA REDMAN TRIO

Um dos maiores nomes do jazz mundial da atualidade, o cantor é filho do saxofonista Dewey Redman. Seu primeiro álbum foi lançado em 1993 e lhe rendeu uma indicação ao Grammy. Além de projetos solo, Redman já atuou ao lado de B.B. King, Rolling Stones e Stevie Wonder.

Blue Note SP - av. Paulista, 2.073, Bela Vista, região central, @bluenotesp.

Sex. (19), às 20h e às 22h30.

A partir de R$ 280, em Eventim

LUCAS MAMEDE

O show faz parte da turnê do álbum de estreia do cantor e compositor pernambucano, que virou fenômeno nas redes sociais com releituras de sucessos da MPB.

Casa Natura Musical - r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, região oeste, @casanaturamusical.

Dom. (14), às 19h.

A partir de R$ 70, em Sympla

PAULA TOLLER

Na comemoração dos 40 anos de carreira, a cantora faz a turnê "Amorosa", que inclui seus grandes sucessos. O show terá como convidado especial o DJ Memê.

Tokio Marine Hall - r. Bragança Paulista, 1.281, Vila Cruzeiro, região sul, @tokiomarinehall.

Sáb. (27), às 22h.

A partir de R$ 160, em Eventim

PROJETO RELEITURAS: UMA NOITE PARA MAYSA

A edição de maio do projeto revisita o repertório autoral de Maysa a partir de clássicos como "Meu Mundo Caiu", "Resposta" e "Ouça". O show é comandado por Alice Caymmi, Ayrton Montarroyos e Filipe Catto.

CCSP - r. Vergueiro, 960, Liberdade, região central, @centroculturalsp.

Qui. (11), às 19h.

Grátis

RACHEL REIS

Revelação deste ano, a cantora apresenta músicas de seu mais recente álbum, "Meu Esquema", além de outros sucessos de sua carreira, como a canção "Maresia".

Itaú Cultural - av. Paulista, 149, Bela Vista, região central, @itaucultural.

Qui. (11), às 20h.

Grátis

RITA BENNEDITTO

A cantora se apresenta com o violonista e maestro Jaime Alem. Ela é conhecida pelos álbuns "Tecnomacumba" (2006), "Encanto" (2014) e "Amor Maior" (2020), além do disco "Três Meninas do Brasil" (2008), com as cantoras Teresa Cristina e Jussara Silveira.

Itaú Cultural - av. Paulista, 149, Bela Vista, região central, @itaucultural.

Sáb. (13) e dom. (14), às 20h.

Grátis

SAMBA SAMPA SP COM TURMA DO PAGODE E SORRISO MAROTO

Lançamento do Samba São Paulo reunirá os maiores nomes do samba e do pagode, como os grupos Turma do Pagode, Sorriso Maroto, Menos e Mais, Péricles, Pixote, Belo, Ferrugem e Dilsinho.

Distrito Anhembi - av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana, região norte, @anhembioficial.

Sáb. (13), às 14h.

A partir de R$ 110, em Ticket360

SEU JORGE E ALEXANDRE PIRES

A turnê "Irmãos" surgiu após os artistas produzirem uma das lives mais vistas durante a pandemia, que hoje soma 15 milhões de visualizações. A dupla canta os hits do repertório de cada um.

Internacional Eventos - r. João Cavalari, 133, Guarulhos, @tourirmaos.

Sex. (12), às 20h.

A partir de R$ 40, em Ticket360

SINATRA AND FRIENDS: THE DEFINITIVE RAT PACK

Em cartaz em Las Vegas e Londres há quase 20 anos, a mais consagrada homenagem a Frank Sinatra chega a São Paulo como parte do Top Cat Concert Series 2023, com os ingleses Mark Adams, Richard Shelton e George Daniel Long.

Espaço Unimed - r. Tagipurú, 795, Barra Funda, região oeste, @espacounimed.

Qui. (11), às 21h30.

A partir de R$ 60, em Ticket360

SÓ TRACK BOA FESTIVAL

O festival de música eletrônica que reuniu mais de 180 mil pessoas na capital paulista em 2022 volta com os principais DJs da cena nacional e internacional, com 12 horas de shows. A edição de 2023 tem entre suas atrações Vintage Culture, Öwnboss, Dubdogz, Bhaskar, Cat Dealers, Liu, Bruno Be, Fancy Inc, Illusionize, Meca, Mochakk, Meduza, Carola, Victor Lou e Antdot.

Autódromo de Interlagos - av. Senador Teotônio Vilela, 261, Cidade Dutra, Instagram @sotrackboa.

Sex. (26) e sáb. (27), às 19h.

Ingresso a partir de R$ 450 em Fever

TERESA CRISTINA

A cantora e compositora carioca canta os maiores sucessos dos 26 anos de carreira. Teresa Cristina se apresentou durante cinco anos com o grupo Semente e atualmente conta com nove álbuns gravados.

Tokio Marine Hall - r. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro, Instagram @tokiomarinehall.

Sex. (19), às 22h.

A partir de R$ 100 em Eventim

TIEE

Com mais de 20 anos de carreira, o cantor e compositor é um dos grandes nomes da atualidade do samba e do pagode. Seu trabalho recém-lançado "Samba Pro Meu Povo" já soma 22 milhões de reproduções em streamings de música.

Bar Templo - r. Guaimbé, 322, Mooca, região leste, @bartemplo.

Seg. (15), às 20h.

A partir de R$ 40, em Ticket360

TOM ZÉ E LÍVIA NESTROVSKI

Os cantores fazem show juntos acompanhados da Brasil Jazz Sinfônica. O evento faz parte da nova temporada dos Encontros Históricos na Sala São Paulo, que promovem colaborações entre nomes históricos da música brasileira.

Sala São Paulo - praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos, região central, @salasaopaulo_.

Sáb. (13), às 22h.

A partir de R$ 50, em INTI

VANESSA DA MATA

A cantora de vários hits mostra a turnê "Vem Doce", nome de seu último álbum, lançado no Dia das Mulheres. Forró, MPB, piseiro, R&B, pop e trap são exemplos de sonoridades que a Vanessa explora nesta obra que marca os 20 anos de seu primeiro disco.

Espaço Unimed - r. Tagipurú, 795, Barra Funda, região oeste, @espacounimed.

Sex. (26), às 22h.

A partir de R$ 70, em Ticket360